Lijstje! 18 keer rood in Genève

Bij elke beurs spotten we de laatste kleurtrends. Geel? Passé. Mat zwart? Dude... Wit? Allang over. Het is rood!

Rood is echt niet langer voorbehouden aan exoten als Ferrari’s en Porsche. Met name Audi is in onderstaande lijst sterk vertegenwoordigd, maar los daarvan is het een eclectische mix. SUV, supercar, cabrio, crossover: het komt allemaal voorbij. Of het op elke auto even mooi staat mag je uiteraard zelf beslissen.

Alfa Romeo Stelvio

Geen suffe people carrier hoog op de veerpootjes, maar een sexy SUV met Italiaanse flair en 510 pk.

ABT Audi RS6

705 pk, moet genoeg zijn.

Volkswagen Arteon

De grote broer van de Passat en opvolger van de Passat CC.

Audi RS3

Ietsje meer pk’s en een licht gewijzigde bodykit voor de vernieuwde Audi RS3.

Mitsubishi Eclipse Cross

Je kunt hoog of laag springen, maar ik vind ‘m mooi. De achterkant is wat dubieus vormgegeven, dat zeker. De rest ziet er wat mij betreft echter prima uit.

Porsche 911 Carrera GTS

450 pk, 0-100 km/u in 3,6 tellen en hij mag mee vanaf € 156.700. Nog vragen?

Mercedes-AMG GT Concept

Ho snap ~ elke Porsche Panamera

ABT Audi R8

Deze versie krijgt 630 in plaats van 610 pk. Verder weegt ‘ie 50 kg minder en biedt ABT allerlei tuningspulletjes aan die vooral het uiterlijk iets oprkikken.

Honda Civic Type-R

Nog nooit zagen we zoveel druk spoilerwerk op zo’n compacte auto.

Audi R8 Spyder

Da’s toevallig! De auto waar onze Casper mee reed (zie link) had precies deze kleur, maar wel een ander interieur.

Opel Insignia

Geen heel vernieuwend design, maar wel een hele nette koets. Peugeot zal er blij mee zijn.

Audi RS6 Performance

De Performance levert 605 pk en sprint in 12,1 seconden naar 200 km/u. Hij mag mee vanaf 155.590 euro en met het Dynamic Package kun je ‘m doorstampen tot 305 km/u.

Hyundai i30 Wagon

Ook niet bijster spannend, wel netjes en ongetwijfeld goed voor mooie verkoopcijfers.

Skoda Octavia RS 245

De heftigste Octavia doet het met maar liefst 245 pk’s. Beursbabe niet inbegrepen.

Audi TT RS

Met 400 pk zoeft deze cabrio in 3,9 seconden naar 100 km/u.

Porsche 911 GT3

Hi-ha-handbak! Ouderwets roeren kan weer in de track focused GT3, die een stuk minder clownesk oogt dan de GT3 RS.

Mazda CX-5

Dit wordt een zeer belangrijke auto voor Mazda, aangezien de vorige CX-5 verantwoordelijk was voor ongeveer 30% van de verkopen.

Ferrari 812 Superfast

De krachtigste productie-Ferrari ooit levert maar liefst 800 pk’s. Bij het horen van de specs voelde de meneer rechts wat lichte aandrang.