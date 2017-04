Lijstje! De motoren van AB-lezers

Oh-no they didn't!

Met enige regelmaat besteden we aandacht aan jullie eigen auto’s en daar zitten meer dan eens hele fraaie exemplaren tussen. Enkele enthousiaste motormuizen hadden de guts om hun vette tweewieler te delen via Autojunk. Hoog tijd voor een voorstelrondje!

Ducati Monster S2R

Alleen al voor het geluid uit die carbon einddempers van Termignoni móet deze Monster simpelweg in de lijst.

Yamaha FZR 600R van Dizono

Collega @Dizono lacht om files en weet wel raad met een klaverblad.

BMW S1000R + Bonus M4

Some people… Een heerlijke combo. De S1000R is het kuiploze broertje van de lompsnelle S1000RR en is nog steeds, euh, lompsnel.

Yamaha YZF R6

De R1 is sneller in rechte lijn dankzij 400 cc’s extra en natuurlijk meer power. In de juiste handen kan een R6 echter prima meekomen. Gevaarlijk snel.

DKW RT 98

Een jongensdroom? Deze lezer knapte de ouwe motor van z’n opa op. Verdient dus met recht een plekje in deze lijst.

Ducati 1098R Bayliss Limited Edition

Ho-ly crap, wat een heerlijke machine! Alleen voor berijders die een serieus potje kunnen sturen.

Honda CBR 900RR Fireblade

In de jaren ’90 kon je weinig snellers kopen en het uiterlijk is nog steeds om van te smullen. Gaaf ding!

Yamaha YZF-R6

Nog een R6 om het af te leren.

Ducati Hypermotard

Misschien niet de snelste motor uit dit lijstje. Wel een heerlijk gooi-en-smijt-apparaat. Artikeltje 5 licht helaas wel altijd op de loer…

Yamaha YZF-R125

Jong geleerd is oud gedaan, maar vergis je niet! Dit is geen brommer en met zo’n lichte motor rij je in de bochten met gemak het dikkere spul zoek.