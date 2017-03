Live: de Bentley Bentayga Mulliner is kleurrijk

Puuuuurple swag...puuuurple swag...

Paars op een auto, het is niet voor iedereen, maar ik houd ervan. Tenminste, vooral als het een beetje donkerpaars is. Wat dat betreft is de tint op de Bentayga die Bentley op de beursvloer heeft geparkeerd mij misschien net wat te licht. Maar ach, daar kan Bentley wel een mouw aan passen voor jouw Benta mits je dat met me eens bent.

Het is alweer een tijdje geleden dat @wouter helemaal tot rust kwam in de super-SUV. Inmiddels kan je naast de W12-variant ook kiezen voor een V8 op diesel. Om een of andere reden geeft Betley daar echter niet zoveel ruchtbaarheid aan. Liever focussen ze zich op de Bentayga Mulliner, met nóg meer opulente weelde.

Hoewel, dat zeggen we nu wel…Maar kijk eens aan de binnenkant van de auto. In het atelier van Mulliner kwamen ze er op een gegeven moment kennelijk achter dat het paarse leder op was. Zodoende hebben ze de achterstoelen maar gewoon bekleed met crème kleurig leder. Dat is dan wel weer een beetje armoedig hoor…