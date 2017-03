Live: de BMW 5-Serie Touring is een Duits Dickschiff

Geen geklier, de G31 5-serie Touring is hier!

MKB-eindbazen, medisch specialisten en notarissen opgelet! Jullie nieuwe auto staat momenteel in Genève te shinen. Terwijl de eerste spots van de 5-serie sedan in het Nederlandse straatbeeld inmiddels beginnen door te sijpelen naar autojunk, moeten we traditioneel altijd wat langer wachten op de Touring. BMW doet dat, net zoals een aantal andere merken tegenwoordig, altijd handig. Op deze manier houden ze iets langer de aandacht voor een nieuw model vast bij het grote publiek.

De G31 is geen revolutie ten opzichte van het vorige model, zo bleek bijvoorbeeld al uit deze vergelijking. Dat was ook niet te verwachten, daar de F11 im grossen und ganzen nog prima meekon met de concurrentie. Alleen de nieuwe E-Klasse liet zien dat de maatstaven weer wat verlegd konden worden in het E-segment. BMW probeert die machtsgreep nu te pareren met de nieuwe Fünfer.