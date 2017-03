Live: de Ferrari-killer van McLaren

Vergis je niet, dit ding raast in 7,8 seconden naar 200 km/u!

Een keerpunt mogen we de McLaren 720S toch wel noemen. Het is de eerste McLaren die wordt geïntroduceerd na het vertrek van Ron Dennis. Bovendien hebben de mannen in Woking een nieuwe 4.0 V8 ontwikkeld, die -in elk geval in deze Super Series- de 3.8 vervangt.

Het nieuwe blok is goed voor 720 pk en 770 Nm. 0-100 km/u duurt 2,9 tellen en de topsnelheid bedraagt 341 km/u. Ook designtechnisch slaat McLaren duidelijk een andere richting in. Of de styling unaniem een belachelijk succes is (zo zou Ivo Niehe het zeggen) bepaalt onze vakjury, oftewel jullie.