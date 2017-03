Live: de Honda Civic Type R heeft veel spoilers

VTEC just kicked in yo...

De Fast & Furious-fans zullen wel bekend zijn met deze gevleugelde uitspraak. de leus slaat op het moment dat Honda’s variabele kleptiming echt goed loskomt in de hogere toerenregionen en de Honda in kwestie er als een haas van door springt. Het zou echter ook kunnen slaan op het moment dat de designer van de Civic Type R bezig was wat lijntjes neer te pennen (potloden?) en misschien hier en daar een beetje uitschoot.

Het design van de Type R is namelijk nogal druk, een exercitie in hoe krijg ik zoveel mogelijk spoilers op een hatchback. Maar, dat heeft ook zeker zijn charme. Kijk bijvoorbeeld eens naar die uitlaat die doet denken aan die van de Ferrari F40. We vragen ons af wat de tuners nog kunnen doen met dit ding, maar die zullen daar ongetwijfeld nog wel wat op verzinnen.

Meer specs van de nieuwe Type R lees je hier, maar mocht je alleen de meest voor de hand liggende willen weten: 320 pk.