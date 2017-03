Live: de nieuwe Mazda CX-5 brengt de Jinba Ittai

Het huidige model is pas sinds 2012 op de markt, maar Mazda acht de tijd rijp voor een geheel nieuwe look.

Voor mijn gevoel zie ik juist de laatste tijd steeds meer Mazda’s CX-5 verschijnen in het Nederlandse straatbeeld. Het model heeft zich dan ook ontpopt tot een verkooptopper voor Mazda, want zo’n één op de vier auto’s die het merk verkoopt is een CX-5.

Veel merken zouden er in zo’n geval wellicht voor kiezen om zo’n schot in de roos de koesteren en er vooral niet teveel aan te veranderen. Maar Aziaten kiezen doorgaans voor een wat kortere modelcyclus en in het geval van de CX-5 maken ze daar zeker geen uitzondering op. In Genève staat de volgende generatie namelijk te glimmen in het rood. Is rood de trendkleur van de beurs?

Eind vorig jaar stond dit model overigens al in Lala-land, dus de specs weten we ook al. Mazda houdt als een van de weinige merken vast aan atmosferische motoren. Voor de gemiddelde consument misschien wel zo prettig, want onzuiniger dan al die kleine turbo-blokjes zijn de motoren van Mazda in de praktijk niet. Als bijkomend voordeel hoef je je geen zorgen te maken om kapotte turbo’s.

Ben dus niet verbaasd als je deze opgeblazen CX-3 veel tegen gaat komen op de Nederlandse straten. Oh, mocht je alweer vergeten zijn wat Jinba Ittai betekent: dat is een Japanse term die zoveel betekent als ‘paard en ruiter als één’. Mazda wil hiermee waarschijnlijk aangeven dat de CX-5 vlijmscherp stuurt.