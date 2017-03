Live: Deze Fiesta ST herbergt drie pretcilinders

Downsizen was zelden zo leuk.

Ford was een van de eerste merken die een moderne driecilinder aanbood in auto’s van formaat. Zelfs in auto’s als de Focus en de Mondeo toereikend, dus in een Fiesta meer dan voldoende pit. Tot wel 140 pk leverde de driepitter in de vorige generatie van Fords B-segmenten. Die 1.0 komt uiteraard gewoon weer in de nieuwe Fiesta, maar daar komt ook een 1.5 Ecoboost bij. Eveneens een driepitter, maar dan met een smeuïge 200 pk!

Daarmee verliest de nieuwe Fiesta ST één cilinder en 0.1 liter slagvolume, maar stijgt het vermogen van 182 naar die magische 200-grens. Verder belooft de auto bijzonder goed te sturen, tot nu toe zijn we immers zelden teleur gesteld door een sportieve Ford.

Helaas zullen we nog wel even wat geduld moeten opbrengen, want Ford Nederland wist ons te melden dat de auto pas in 2018 in de showrooms zal staan. Een prijs is nog niet bekend, maar gehoopt wordt dat de auto door zijn lagere CO2-uitstoot minder zal kosten dan de circa 28 mille die de uitgaande ST moet kosten.