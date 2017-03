Live: de Mercedes C63 Ocean Blue Edition

AMG bestaat 50 jaar en dus is het tijd voor een heus speciaaltje.

De C63 Ocean Blue Edition vormt samen met de AMG GT C Roadster Edition 50 en de C43 Night Edition het trio feestnummers waarmee wordt stilgestaan bij het 50-jarige jubileum van AMG. De Ocean blue wordt in een oplage van slechts 150 stuks gebouwd en is te herkennen aan diverse stijlelementen.

Zo is het dak uitgevoerd in de kleur Deep Ocean Blue. Ook de bumpers, afdekkappen voor de wielmoeren en enkele details in het interieur zijn in het blauw uitgevoerd. Verder is de body bij deze editie altijd Cashmere White Magno en werden de wielen afgewerkt in titanium grijs.

Het interieur werd aangekleed met Crystal Grey nappa leder, enkele badges en het bekende Airscarf-systeem om ervoor te zorgen dat inzittenden er warmpjes bij zitten. Onder de kap ligt de bekende geblazen 4.0 V8 met 510 pk en 700 Nm. 0-96 km/u duurt 4 tellen, de topsnelheid ligt op een kapsel vernietigende 280 km/u.