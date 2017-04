Lol! Belg doet eigenwijs in R’dam, mag zelf gaan graven

Wie de bips brandt...

… mag zelf z’n VW Polo in hartje Rotterdam uitgraven! Het overkwam een Belg die borden negeerde waarop stond dat de weg was opengebroken. Helaas voor onze vrind betrof het een gewone Polo en niet zo’n hippe CrossPolo en dus kwam de kleine Volkswagen gruwelijk vast te zitten in het mulle zand.

Probleem: de sleepkabel was te kort en de takeldienst kon op het onverhard weinig voor deze verre neef van Jacky Ickx betekenen. Het resultaat: de man mocht zelf z’n auto uitgraven. Politie Rotterdam Centrum kon lachen om het incident, zij postten bijgaande foto’s op de diverse sociale media.

Dank aan Dennis voor het tippen!