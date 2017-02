LOL! Race met zelfrijdend spul eindigt in klapper

Goeie reclame, mannen!

In het voorprogramma van de Formule E-race in het Argentijnse Buenos Aires reden twee autonome DevBots tegen elkaar ter promotie van de Roborace: een raceserie met zelfrijdend spul waarbij de auto’s gelijkwaardig zijn en de programmeurs het verschil maken. Let wel: deze auto’s halen snelheden tot zo’n 185 km/u, dus heel kinderachtig is de raceserie niet.

Kennelijk had de programmeur voor deze bewuste demo een bak koffie te weinig op. Een van de auto’s sneed een bocht te scherp aan en voor deze kar eindigde de race dan ook in een klapper. Gelukkig raakten er geen coureurs gewond, zoals de organisatie met een knipoog liet weten.

Wel moeten we erbij vermelden dat de raceserie momenteel nog volop in ontwikkeling is. Beetje makkelijk dus om de boel nu al af te fakkelen, wie weet gaan we ooit spannende races tussen autonome auto’s zien!