Loonslaaf hangt leasebak vol opties, wordt ontslagen, wint rechtszaak

They make take our rides, but they will never take our accessoires.

Werkgevers mogen dan steeds meer ruimte krijgen om mensen de laan uit te sturen volgens de linkse partijen, maar als het gaat om de leasebak zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. Eerder al besliste de rechter dat wanneer een werknemer uit dienst treedt vóór het beëindigen van zijn leasecontract, niet alle kosten die dit met zich meebrengt doorberekend mogen worden aan de werknemer. Dit besluit staat ook wel bekend als het VZR-arrest.

Ook schade gereden aan de leaseslet tijdens werktijd mogen werkgevers níet doorberekenen aan de werknemer. Dit terwijl dat wel in veel contracten staat. Schades die leaserts rijden in hun eigen tijd mag de werkgever wél ten laste brengen van de werknemer, hoewel ook daar grenzen aan zitten. Het bedrag wat de werknemer in dat geval maximaal verschuldigd is, moet in verhouding staan tot wat hij zou moeten betalen als het zijn eigen (verzekerde) auto betrof.

Maar de rechter is nog niet klaar met de banenscheppers. Inmiddels is ook een man die aangeklaagd werd door zijn voormalige broodheer omdat hij zijn lease-Mazda CX-5 volbehangen had met aftermarket opties in het gelijk gesteld door Vrouwe Justitia. Hoe zit deze vork in de steel?

Volgens Trends in Autoleasing, had de werknemer een budget van X Ekkermannen beschikbaar gekregen van zijn werkgever om een auto uit te zoeken. De werknemer opteerde vervolgens voor een Mazda CX-5. Die auto viel ruim binnen het budget en dus leefde de werknemer zich uit op de nodige extra’s. Voor dik tienduizend Euro waardeerde hij de Mazdarati op. In eerste instantie leverde dit geen probleem op, want de prijs van de auto bleef binnen budget.

Echter, ongeveer een jaar later is het tot een ontbinding van het contract van de werknemer gekomen. Op dat moment moest de auto dus terug en kennelijk is de werkgever er toen pas achter gekomen dat de Mazda volbehangen was met accessoires. Daar was hij zo verbolgen over, dat hij zijn ex-werknemer voor de rechter daagde.

De claim van de werkgever: zijn medewerker had apart goedkeuring moeten vragen voor alle afzonderlijke accessoires, onder andere een dik navigatiesysteem en betere audio. Tevens wierp de werkgever de werknemer voor de voeten dat hij op slinkse wijze alleen de totaalprijs van de auto heeft ingediend en niet gespecificeerd heeft dat een aanzienlijk deel van de prijs de waarde van de opties betrof.

Beide argumenten werpt de rechter pardoes van tafel. De werknemer heeft zich aan het afgesproken bedrag gehouden en daarmee basta. Hoe dit bedrag precies is opgebouwd doet verder niet ter zake. Koop dus binnenkort je nieuwe bankstel van je leasebudget. Werkgevers 0. Werknemers 3.