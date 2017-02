Maak kennis met de Ferrari SF70H

Ferrari's bolide voor het aankomende F1-seizoen!

Scuderia Ferrari heeft zojuist het doek getrokken van de SF70H. Het model heeft, net als de andere reeds onthulde F1-auto’s, de inmiddels bekende wijzigingen ondergaan als het gaat om aerodynamica en banden. De banden aan de voorzijde zijn zes centimeter breder geworden. Achter gaat het om acht centimeter.

In vergelijking met de bolide van het afgelopen jaar valt meteen de nieuwe haaienvin op. Die haaienvin is overigens het enige dat wit is, de rest van de auto is (weer) rood, in tegenstelling tot vorig jaar. De engine cover was toen vrijwel volledig wit en dat viel niet bij iedereen in de smaak.

Wat verder opvalt zijn de twee bredere luchtinlaten. De voorvleugel zit vol met aerodynamische vernieuwingen, iets dat we ook zagen bij de andere 2017-auto’s. De machine weegt, inclusief bestuurder, 728 kilogram. Aan rijders Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen de taak om maximaal te presteren met de SF70H. De specificaties van de nieuwe F1-bolide check je hieronder.

Motor capacity: 1600 cc

Max revs: 15,000

Supercharging: Single Turbo

Fuel flow: 100 kg/hr max

Fuel capacity: 105 kg

Configuration: V6 90°

Cylinders: 6

Bore: 80 mm

Stroke: 53 mm

Valves: 4 per cylinder

Injection 500 bar – direct

ERS System Battery energy (per lap): 4 MJ

MGU-K Power: 120 kW

MGU-K Max revs: 50,000 rpm

MGU-H Max revs: 125,000 rpm