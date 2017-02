Mais non! PSA test franse autonome tech avec les noobs

Dat kan haast niet goed gaan.

Op de dag dat minister Melanie bekend maakt dat ze de Nederlandse autowegen open wil stellen voor autonome auto’s, bericht Automotive World dat PSA autonome auto’s gaat testen zónder professionals achter het stuur. Het Franse concern dat we kennen van de merken Citroën, Peugeot en DS mag van de Franse overheid gebruik gaan maken van zo’n 2.000 kilometer Frans asfalt voor de tests.

Tot op heden hebben autonome PSA-auto’s naar verluidt al 120.000 kilometer afgelegd op de openbare Franse wegen. Dat gebeurde echter met professionele bestuurders achter het automatische bewegende stuur. Nu is het kennelijk tijd voor de volgende stap en komt Yann Modale achter het stuur te zitten.

En je weet hoe dat gaat met die Fransen, voordat je het weet staan ze voor de deur bij een coffeeshop in Limburg. De proef gaat in maart al van start. Voorzichtigheid is dus geboden als je deze zomer met de caravan naar de Provence afreist. In 2020 hoopt PSA de eerste autonome auto’s aan iedereen te kunnen verkopen.