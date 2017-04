Man gebruikt boomstronken in ophanging van auto

Een groene optie die sustainable et cetera is.

Onlangs hield de politie in Canada een man aan in een Toyota Tercel vanwege niet werkende remlichten. Nader onderzoek leerde dat de man geen bewijs kon overleggen dat de auto verzekerd was en dat de 28-jarige een geopend biertje bij zich had. Kortom, het bewijsmateriaal dat het hier om een kansenparel ging stapelde zich al snel op.

Voldoende reden dus om de auto nog eens beter te bekijken. En zo geschiedde. Het resultaat: drie kale banden, geen ruitenwissers en…een stel boomstronken die fungeerden als een onderdeel van de ophanging van de oude Toyota, vastgezet met kippengaas. Je verzint het niet.

Helaas voor dit technische genie is hij inmiddels overladen met boetes. Hoewel de man nuchter geacht werd door de politie, is de geopende alcoholische versnapering in de auto op zich kennelijk al voldoende aanleiding voor een boete van 481 Canadese Dollars in Canuckistan. Daarnaast krijgt hij een boete voor het gebrek aan verzekering en de overtredingen omtrent verschillende veiligheidsnormen. Tenslotte moet hij ook nog de kosten van het afslepen van de Tercel betalen.

Al met al een flinke kostenpost dus. Maar met dit soort technische vaardigheden kan het niet anders dan dat de man een goede baan heeft bij een eerlijke okkazie-handel, dus dat zal wel goed komen.