Man heeft geen zin om te fietsen, jat tractor

Dit tafereel gebeurde gisteren in Noord-Brabant.

Heb je soms ook geen zin om te fietsen en dus jat je maar een tractor om snel thuis te komen? Nee? Een man in Boekel kreeg dit idee namelijk wel en de politie betrapte hem. De man viel op omdat hij zijn fiets had vastgebonden op de trekker.

Volgens Omroep Brabant zou de man tegenover de politie hebben verklaard dat hij te moe zou zijn om te fietsen. Het is niet bekend of er alcohol of drugs in het spel was. Door ’s avonds laat met een tractor door een dorp te rijden trek je al een beetje de aandacht, al werken boeren soms tot in de late uurtjes. Rijden door een dorp met een fiets vastgebonden op de motorkap is een ander verhaal.

De politie hield de man aan en hij mocht afgelopen nacht doorbrengen in een cel. De tractor is teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar. Het is niet bekendgemaakt wat voor straf de dief opgelegd heeft gekregen.

Fotocredit: Politie Boekel