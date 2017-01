Man overlijdt na politieachtervolging te Amersfoort

Wederom komt de politie in opspraak na een arrestatie.

Vannacht ging een 30-jarige man uit Nijkerk ervandoor bij een verkeerscontrole in Amersfoort. Een achtervolging later lukte het de politie om de man langs de kant van de weg te zetten. Vervolgens verzette hij zich hevig bij de daarop volgende arrestatie.

Niet veel later werd de Nijkerkenaar onwel in zijn cel te Houten. Hierop werd de persoon naar het ziekenhuis gebracht en niet veel later overleed hij daar. Met het dossier Mitch Henriquez in het achterhoofd is dit een zaak die de politie er waarschijnlijk niet bij kan hebben. De nationale recherche doet onderzoek naar het overlijden van de man.

