Man wast Maserati met puppy

Dion Graus, kom er maar in...

Ophef op de gramz! Op het Instagram-account ‘richkidslondon’ heeft een rijkaard een korte video gepost waarin hij een puppy gebruikt om een Maserati MC12 te wassen. Ondanks het bijschrift dat er geen puppies geleden hebben bij het opnemen van de video, valt het internet momenteel en masse over de rijke tokkie heen.

“The only way to wash the iconic 6.0 litre #MaseratiMC12 is with 100% natural puppy fur ensuring a proper polish. (No puppy was harmed in this video – all smiles and tail wags here).”