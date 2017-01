Mannen laten Porsche 356 veilen voor MS-behandeling van vriend

Een triest verhaal met een mooi randje.

Zuiderbuur Erwin Vervaet kreeg in 2005 nieuws te horen dat je niemand toewenst. Hij kreeg de diagnose Multiple Sclerose, een nare en progressieve zenuwziekte die in de meeste gevallen naar verloop van tijd je hele lijf uitschakeld. Af en toe hoor je wel eens dat er een doorbrak is op het gebied van de behandeling van de ziekte, maar tot op heden zijn deze doorbraken ofwel lege hulzen gebleken, ofwel nog niet ingeburgerd in ons ‘uitmuntende’ evidence based zorgstelsel.

Een behandeling die in de laatste categorie valt is een experimentele behandeling met stamcellen. Erwin heeft zijn hoop gezet op een stel dokters in de Fillipijnen die claimen goede resultaten behaald te hebben met de wondercellen. Nadeel is alleen dat deze behandeling zo’n 55.000 Euro kost. Je voelt ‘m al aankopen, voor die kosten moet Erwin zelf opdraaien en dat kan hij niet.

Gelukkig heeft Erwin een paar matties, twee broers genaamd Timothy en Roel Marien. Deze bro’s runnen een bedrijfje dat zich bezighoudt met de verkoop van klassiekers. Om hun zieke vriend te helpen, hebben zij vanuit deze business een plan bedacht om de benodigde pegulanten bij elkaar te sprokkelen. Ze verkopen namelijk loten voor 25 Euro per stuk waarmee je een echte Porsche 356 kan winnen!

En als we zeggen echte, dan bedoelen we een replica. Maar, het is wel een kwaliteitsreplica. Deze 356 Speedster is namelijk gemaakt door Apal, een van oorsprong Belgisch bedrijf dat sinds 1998 gevestigd is in Duitsland. Apal werd opgericht door Edmond Pery, die in zijn hoogtijdagen bekend stond als een fiberglass koning. In het Belgische Blegny-Trembleur maakte het bedrijf allerlei soorten kekke auto’s, doorgaans op basis van Volkswagen techniek.

Het ging daarbij zeker niet alleen om replica’s. Apal bouwde ook zelf ontworpen coupé’s, buggy’s, een sportwagen met middenmotor genaamd de Horizon GT en zelfs een heuse Formule V monoposto. Het laatste eigen ontwerp van het bedrijf stamt uit 1992 en heet de Fierborghini Apal Sport One, op basis van de Pontiac Fiero.

Ondanks dit indrukwekkende oevre was de 356 Speedster replica die het bedrijf maakte wel haar meest succesvolle model. Tussen 1981 en 1994 maakten ze er ongeveer 700 van. Het Duitse bedrijf dat na 1998 de boedel overnam, voegde daar nog een aantal exemplaren aan toe. Maar volgens de broeders Marien is de auto in kwestie gemaakt in België.

Op 15 februari 2017, wordt de auto toegekend aan een van de personen die één of meerder loten heeft gekocht. Zoals de initiatiefnemers het zelf een beetje wrang omschrijven, zijn dat twee vliegen in een klap. Je steunt een goed doel én je maakt zelf kans op een leuke auto. Voor alle informatie kan je HIER terecht.



Bedankt Mark voor de tip