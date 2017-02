Mannetje (11) rijdt 120 kilometer in de auto van pa

Dit baasje heeft in elk geval het autohart op de juiste plek zitten.

Een elfjarige jongen kreeg het na een ruzie thuis op z’n heupen. De knul had er genoeg van en pakte uit nijd de auto van z’n vader. Hoe hij het voor elkaar heeft gekregen weten we niet, maar de Duitse politie wist de kleine heethoofd pas 120 kilometer verderop bij de Duitse grens met Luxemburg te af te stoppen.

De politie spotte de jonge scheurneus achter het stuur en het viel op dat het mannetje de auto wel heel bedreven bestuurde. Het gegeven stopteken werd door de knul genegeerd, maar enige tijd later werd hij alsnog klemgereden en thuis afgezet door de politie.

Uiteraard willen we dergelijke acties niet vergoelijken of aanmoedigen, maar waren jullie op 11-jarige leeftijd in staat geweest om zonder brokken 120 kilometer met een auto te rijden? Ondergetekende in elk geval niet. Over 11-jarigen gesproken: onlangs schreven we over een Belgisch jochie van die leeftijd die door pa werd aangemoedigd om de familie-Cayenne eens flink de sporen te geven.