Manor staat op de rand van de afgrond

Staan er in 2017 weer slechts twintig auto's op de grid?

Schreven we onlanges nog dat Pasacal Wehrlein met 99 procent zekerheid een stoeltje had, moet de jonge Duitser opeens al weer vrezen voor zijn zetel. Niet omdat er kapers op de kust zijn, maar omdat het er financieel zo onwijs belabberd aan toe gaat bij Manor. Sterker nog, komt er niet heel snel een geldschieter, dan is het over en uit.

Manor heeft een surseance van betaling aangevraagd en er is ondertussen een bewindvoerder aangesteld. Ook het personeel is vanochtend op de hoogte gesteld van de precaire financiële situatie. Manor eindigde vorig jaar met slechts één WK-punt op de allerlaatste plek. Dat ene puntje was trouwens de verdienste van Wehrlein, die tiende werd tijdens de GP van Oostenrijk. Tijdens de voorlaatste race werd Sauber’s Felipe Nasr echter negende en eindigden ze zo net boven Manor in de eindklassering. Een enkele puntje verschil, maar ook miljoenen euro’s aan prestatiegebonden (tv-)inkomsten minder en dat lijkt het team nu te nekken.