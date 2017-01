Manor verklapt hoe de nieuwe F1-auto’s eruit gaan zien

Très sexy!

Vanaf 1997 ging het mis met de vormgeving van F1-auto’s. Per 1998 werden de auto’s smaller, kregen de banden groeven, vervolgens kwam de overdaad aan flapjes die gauw weer werd ingeruild voor disproportioneel grote voorvleugels en hoge achtervleugels. Van die laatste nemen we nu gelukkig afscheid en ook met de voorvleugels gaat het de goeie kant op, bovendien worden de auto’s breder dankzij forsere Pirelli’s!

Februari is traditiegetrouw de maand van de presentaties van nieuwe auto’s. Nog héél even geduld dus en we weten hoe het gehele veld er komend jaar bij staat. Deze foto’s van Manor geven echter al een leuk voorproefje. De (veel) bredere banden zijn duidelijk te zien, evenals de achtervleugel die weer een wat minder prominente rol speelt in het lijnenspel.

Verder zien we een haaienvin waarvan Red Bull al heeft aangekondigd dat ‘ie waarschijnlijk niet op hun nieuwe auto komt. De vooruitzichten zijn in elk geval gunstig, al is het voor Manor helaas einde oefening.