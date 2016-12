Mansory geeft de kerstman deze vette arreslee

En Rudolph kan gewoon achterin.

Mansory is vlak voor de feestdagen alvast begonnen met uitpakken en dus kijk je nu naar hun splinternieuwe dikmaakpak voor de Mercedes G-klasse Wagon. Subtiel en smaakvol komen nog steeds niet in het vocabulaire van de Duitse tuner voor, maar dat wil de koper ook helemaal niet. Prima geregeld dus.

Wacht even, G-klasse Wagon? Dus deze kit is niet alleen geschikt voor de G63 AMG en de G65 AMG? Klopt! Elke (nieuwere) lange G-klasse kan met deze mooimaakspulletjes worden uitgerust. Carbon is uiteraard het toverwoord en dankzij de nieuwe spatborden wordt de toch al niet bescheiden G-klasse nog eens 4 centimeters breder. Kosten van al dat moois? 18.900 euro ex belastingen.

Dit pakketje onderscheidt zich van eerdere Mansory-kits door nieuw ontworpen spatborden, een optionele dakspoiler en een dakpaneel dat gelijkenissen vertoont met dat van de G500 4×4². Verder kan de klant zichzelf verwennen met 21, 22 of 23-inchers. Op de plaatjes zie je de grootste sloffen. Verder kan het interieur natuurlijk helemaal naar (wan)smaak worden ingericht en blijven de motorische upgrades gewoon beschikbaar.