Mansory GLS: voor de voetballer met koters

Of voor verhuisbedrijven met een overdaad aan swag.

Mansory is naar eigen zeggen wereldwijd bekend vanwege z’n verfijnde, luxueuze creaties. Nu weten we niet of de koffiedame per ongeluk een paar drupjes LSD in het Nespresso-apparaat heeft gegooid, maar verfijnd en Mansory gaan gewoon niet samen. Period.

Deze creatie op basis van de Mercedes-AMG GLS63 bevestigt ons punt. De corpulente SUV is aangepakt met een widebodykit van carbon. Aan de voorzijde werd de GLS 25 mm breder en achter maar liefst 40 mm. De bodykit zorgt er niet alleen voor dat voetgangers acuut voor je aan de kant springen. Ze reduceren namelijk ook lift. Het gevaarte rolt op stevige 23 inchers en dankzij een nieuwe module voor de luchtvering kan het zwaartepunt van de GLS tot 30 mm omlaag.

Is er meer? Er is meer! Dankzij een nieuw motormanagementsysteem, uitlaat en luchtfilter braakt de GLS63 voortaan 840 pk’s uit. Het koppel steeg naar een transmissie-verpulverende 1.150 Nm. Verder werd het interieur op smaakt gebracht naar het bekende recept: veel leer en zichtbaar carbon. Eet smakelijk.