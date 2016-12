Marchionne: Vettel moet volgend jaar normaal gaan doen

Het temperamentvolle gedrag van Vettel is wat Sergio Marchionne betreft onacceptabel.

Als de Duitse F1-coureur ook na 2017 bij Ferrari wil rijden zal hij zijn gedrag op het veld moeten aanpassen. Het is aankijken hoe Vettel presteert in 2017 voordat er überhaupt gesproken gaat worden over een nieuw contract, zegt Marchionne tegenover Autosport.

De topman van Ferrari is tevreden over de prestaties van Raikkonen in het afgelopen seizoen. Desondanks kijkt Scuderia Ferrari naar de mogelijkheden voor nieuw bloed bij het team. “Het is niet dat we geen vertrouwen hebben in onze rijders, maar ze liggen wel onder de loep.”

Ferrari houdt rekening met een mogelijk pensioen voor Raikkonen na het seizoen in 2017. De 37-jarige Fin is de oudste F1-coureur van de huidige garde. Daarnaast worden de termen ‘pensioen’ en ‘Raikkonen’ al enkele jaren genoemd in de wandelgangen.

Aan Vettel de taak om volgend jaar te presteren zonder huilie huilie-taferelen. Het is de enige manier om het vertrouwen van Ferrari terug te winnen. Marchionne wil dat zijn coureur zich gaat focussen op de winst en niet op persoonlijke vetes, zoals eerder dit jaar het geval was met Max Verstappen. “We moeten hem een winnende auto geven, in ruil zal hij kalmer en minder opgewonden moeten gaan rijden.”