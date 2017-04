Mark Zuckerberg steekt handen uit de mouwen in autofabriek

Overweegt de oprichter van Facebook een carrièreswitch als fabrieksarbeider?

Nee, de 32-jarige zit er met een geschat vermogen van 62,8 miljard dollar warmpjes bij. Bijklussen om rond te komen hoeft Zuckerberg dus niet te doen. De ondernemer is bezig met zijn “Personal Year of Travel Challenge”. Gedurende een jaar bezoekt Zuckerberg diverse locaties om te kijken hoe men leeft, werkt en nadenkt over de toekomst.

De Ford-fabriek in Dearborn, Michigan kon in het kader van dit project op een bezoekje rekenen van Zuckerberg. De Facebook-man voerde werkzaamheden uit op de assemblagelijn van de F-150. Eén van de pickups kreeg zelfs de handtekening van Zuckerberg op de inspectiesticker.

De CEO kreeg daarnaast een rondleiding in de fabriek en hij voerde gesprekken met medewerkers over nieuwe technologieën en innovaties. Ook mocht Zuckerberg een kijkje nemen bij een aantal prototypes van Ford in het Product Development Center. Hier voert de Amerikaanse autofabrikant testen uit met onder andere een autonome Fusion Hybrid. Via Facebook deelde Mark enkele pica’s die je kunt checken in de gallery.