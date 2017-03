Marketing done right: Tesla laat fans reclame maken

De marketingafdeling van de Amerikaanse autofabrikant gaat in de tussentijd picknicken in het bos.

Tesla doet sommige dingen anders dan andere autofabrikanten. Eén van die dingen is het feit dat ze vrijwel geen reclame maken. Het zijn de Tesla-fans die af en toe een commercial schieten, uit liefde voor het merk. Daar gaat de autofabrikant nu iets mee doen.

Vorige week stuurde een 10-jarig meisje een brief richting Elon Musk. Of hij een wedstrijd wilde organiseren waarbij men reclamevideo’s kan insturen. De vraag was onderdeel van een schoolproject. Musk, zoals hij is, reaguurde enthousiast via Twitter. Hij vond het een goed idee en inmiddels is de actie door Tesla op touw gezet.

Project Loveday werd opgezet en via de Tesla website kun je nu een video insturen. De komende maanden krijgen videomakers de tijd om een commercial te schieten. Het filmpje mag maximaal 90 seconden duren en vervolgens stuur je Tesla een YouTube-link via een invulformulier.

Tesla zal vervolgens meerdere winnaars selecteren. Zo kiest de Amerikaanse autofabrikant een top 10 aan inzendingen uit waarbij de commercial zal worden gedeeld via de sociale media kanalen van het merk. De commercial van de videomakers die het tot de top 3 weten te schoppen zullen vaker worden gedeeld. De nummer één wordt in de watten gelegd. De hoofdprijs is namelijk een uitnodiging van Tesla om een launch event van een nieuw product bij te wonen. Het merk vergoedt de reiskosten en overnachtingen voor twee personen á twee nachten.