Marko: ik verwacht dat Verstappen voor de titel gaat strijden

De markante Oostenrijker heeft wat interessante dingen gezegd over zijn verwachtingen voor seizoen 2017.

Terwijl de auto’s vandaag begonnen zijn aan de tweede wintertest van het jaar, publiceert Formula1.com een interview met Helmut Marko, speciaal ‘adviseur’ van Red Bull Racing. De Oostenrijker liet zich onder andere ontvallen dat het team waar hij voor werkt in zijn opinie het beste rijdersduo van het hele startveld heeft. Een mooie opsteker voor onze landgenoot Max Verstappen en zijn teammaat Daniel Ricciardo.

Maar de mooie woorden gaan ook gepaard met hoge verwachtingen. Op de vraag of er dit jaar meer verwacht wordt van Max Verstappen dan vorig jaar toen hij na vier races het stoeltje overnam van Daniil Kvyat, antwoordt Marko dit:

“…of course they are [higher]. He is more mature. It will be his third season in F1, so he must be more consistent and make fewer mistakes. We expect both drivers – if the package of car and engine is right – to fight for the championship.”

Stiekem hopen wij dat natuurlijk ook met zijn allen, hoewel pa Jos al heeft aangegeven dat het dit jaar misschien nog net wat te vroeg is voor de titel. De laatste wil de verwachtingen begrijpelijkerwijs waarschijnlijk juist wat temperen, om niet teveel druk op de schouders van zijn nakomeling te plaatsen.

Gelukkig is Marko zo realistisch om aan te geven dat zijn hoop wel afhangt van hoe de auto het doet. Eerder gaf de Oostenrijker al aan dat hij verwacht dat de Renault-motor achterin de RBR13 ongeveer op het niveau van de Ferrari-krachtbron zal zitten, maar nog iets minder pk’s zal hebben dan de Mercedes-unit. Inmiddels zijn er wel wat zorgen over de betrouwbaarheid van het nieuwe blok. Het Renault-team zelf moest vandaag bijvoorbeeld weer een motor wisselen in Barcelona. Daarover later meer.

Maar hoe zit het met de rest van de auto? Waarom ziet de RB13 er zo kaal uit ten opzichte van de concurrentie die rondrijdt met T-wings en dergelijke? Zou Newey dan de boot gemist hebben? Volgens Marko valt dat allemaal mee en is het een bewuste keuze om met een ‘cleane’ auto aan de start te verschijnen.

“We have a beautiful car that is doing very well in fast corners and that has good traction. The car as you see it doesn’t have as many flaps and fins as the others, so that should help us with the set-up and it gives us a good top speed. We have good aerodynamics and not too much drag, and in the end it should also help us in overtaking to have a small and clean car – so that the aerodynamics are working in our favour.”