Maserati Quattroporte compleet vernaggeld door vandaal

Krassen in de lak, vier lekke banden en roze verf over de koets...en tot overmaat van ramp is het er nog een van de vijfde generatie ook.

Zojuist kregen we niet één, maar twee berichten binnen over een Maserati Quattroporte die verminkt is in Hilversum. De Maser blijkt eigendom te zijn van een zekere Joel Beukers, een door gainz geobsedeerde fitness fanaat. Dat er goed geld te verdienen is in de fitness wereld dezer dagen, blijkt wel uit het feit dat Joel in een Maserati Quattroporte rijdt van de mooiste generatie. Niet dat die auto’s op zich nu nog ontzettend duur zijn, maar om het onderhoud te bekostigen moet je toch behoorlijk wat dozen whey proteïne wegzetten.

Echt heel mooi is de Maser van Joel nu echter niet meer. De Italiaanse bolide is overgoten met roze verf en pakkende leuzen als ‘kut product’, ‘centen terug’ en ‘homo’. Nou komt die verf er misschien nog wel weer af, maar daarom heeft de vandaal voor de zekerheid ook nog een paar diepe krassen in de flank van de auto gezet en de bandjes lek geprikt.

Dat er ‘kut product’ op de auto staat kan overigens een aanwijzing zijn dat er een ectomorph voor de schade verantwoordelijk is die de route maar gainzville maar niet kan vinden. Maar we laten het serieuze politiewerk verder maar over aan de politie.

Mocht je iets weten over de kwestie wordt je overigens vriendelijk verzocht contact op te nemen met diezelfde politie. Ook Joel zelf is trouwens zijn eigen zoektocht naar de daders gestart. Hij heeft via Facebook een beloning uitgeloofd van 1.000 Euro plus een tegoedbon ter waarde van 1.000 Euro aan Clean Nutrition producten voor diegene die met de gouden tip komt. Maar ja, of je wat hebt aan die bon is natuurlijk de vraag. Niet alle reviews zijn er immers positief over, vooral niet diegene geschreven op Maserati’s.

Een video van Joel en zijn beschadigde Lampedati Maserati check je hieronder.

Bedankt iedereen voor de tips!