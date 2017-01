Mateschitz: succes in 2017 hangt af van Renault

De grote baas van Red Bull legt met een paar krachtige quotes heel handig een hoop druk op de schouders van Renault.

Dietrich Mateschitz probeert de verwachtingen voor komend seizoen alvast te downplayen. In zijn optiek kunnen we beter rekening houden met een kalme seizoensstart en mogen we niet teveel verwachten van het Oostenrijks/Britse team in de eerste helft van seizoen 2017.

Tegelijk stelt “Didi” dat Red Bull komend jaar sowieso een geweldig chassis heeft en dat het RB-rijdersduo tot de beste in het veld behoort. Puntje blijft echter wat de concurrentie gaat doen. Mercedes heeft waarschijnlijk niet zitten pitten dus die zijn ongetwijfeld vooraan het veld te vinden. De progressie van Ferrari is echter lastig te peilen omdat de Italianen vorig jaar wél zaten te pitten.

Nieuwe Energy Recovery System van Renault

Renault heeft de verwachtingen voor 2017 ook al getemperd. De Fransen hebben hun krachtbron deze winter stevig onder handen genomen. Zo komt er een nieuw Energy Recovery System dat moet helpen om het gat met de oppermachtige Mercedes-motor te dichten. Verder ging ook de ICE op de schop. In hoeverre en wat er precies veranderde blijft natuurlijk hocus pocus. (via: Autosport.com)