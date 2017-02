Max: ‘bochtensnelheid RB13 zeer indrukwekkend’

Aankomend seizoen wordt wellicht het fysiek zwaarste seizoen of all time. De voorbereidingen zullen voor veel F1-coureurs dan ook gespannen verlopen. Maar Max? Die is er helemaal klaar voor!

De winterstop komt bijna ten einde, wellicht jammer voor sommige F1-coureurs die nog enigszins proberen te ontspannen. Max daarentegen staat alweer te springen. Naast een flinke zak extra centen kruipt hij in 2017 ook achter het stuur van een nieuwe bak. Onze held zal nu volledig meedraaien met het topteam. In een interview met RedBull kijkt hij alvast vooruit naar het aankomende seizoen. In Barcelona kruipt hij achter het stuur van de RB13. Hij heeft al wat uurtjes in de simulator door gebracht en daar was hij zeer over te spreken.

Ik heb al in de simulator gereden en de bochtsnelheden zijn indrukwekkend. Vanzelfsprekend wil ik het graag ervaren in ‘real life’, maar gelukkig duurt dat niet zo lang meer. Ik kan niet wachten om weer te starten. Om alle teamleden weer te zien, weer te oefenen en natuurlijk om te racen.

Buiten de G-krachten kan de simulator een rit in de RB13 feilloos nabootsen. Desondanks is het belangrijk voor de coureurs en het team dat er in ‘the real deal’ wordt gereden. De set-up van de auto moet perfect zijn. De optimale rijpositie is vereist zodat er geen kramp kan ontstaan in het lichaam. Elke dag wordt de auto stukje bij beetje getweaked tot perfectie. Gelukkig krijgt hij dit jaar meer tijd om te wennen aan de auto dan vorig jaar bij de RB12.

De RB13 zal onder andere beschikken over bredere banden en grote spoilers wat zou moeten resulteren in meer downforce. De auto zal ook wat zwaarder worden dan voorheen. Daar is onze jonge coureur gelukkig optimistisch over.

“Het zal interessant worden. Uiteraard zal de auto wat zwaarder worden, maar ik denk niet dat dat teveel invloed heeft. Op sommige circuits zouden we drie seconden sneller kunnen zijn, dat is veel!

Zoals we van hem gewend zijn maakt Max zich niet al te druk. Hij wil eerst aan den lijve ondervinden hoe goed de auto is alvorens concrete doelen te stellen. Zo hoopt hij bij de eerste bocht van de race in Australiƫ voorop te rijden. En vanuit daar? Vanuit daar ziet hij wel verder. Zo kijkt hij ook tegen de rest van het seizoen aan. Even kijken hoe goed de auto is en dan pas doelen stellen.

Prima Max, we zien vanzelf wel wat er gebeurt, zet hem op!