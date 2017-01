Max en consorten kunnen ongebreideld gas geven in 2017

Tenminste, als het aan Pirelli ligt.

Waar de coureurs de afgelopen jaren nog regelmatig van het gas moesten om de oververhitte banden weer terug in de optimale temperatuurzone te brengen, zal dit in 2017 niet of nauwelijks meer nodig zijn. Pirelli’s racing manager Mario Isola claimt dit in gesprek met Autosport. De brede bandjes hebben in alle simulaties tot op heden slechts minimale slijtage vertoont volgens Mario.

“We have encountered very low degradation [bij het testen].”

De aanpassingen komen na wat je misschien wel een kleine nachtmerrie voor Pirelli in de F1 kan noemen. Als opvolgers van Bridgestone werd het merk in eerste instantie juist verzocht om slijtende banden te maken. Dat werkte in het begin heel goed voor het spektakel. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet meer de race in China waarin Kimi op versleten rubber ver terugviel in de eindfase? De spanning bleef op die manier wel in de race zitten omdat op elk moment de banden van de leiders ‘the cliff’ konden bereiken.

Maar de coureurs vonden het maar niks en dus werd Pirelli regelmatig afgekraakt door de beste bestuurders ter wereld. Niet wat je wil als bandenmerk terwijl al je potentiële klanten zitten te kijken. Bovendien slaat het eigenlijk natuurlijk nergens op, die hypermoderne bolides kunstmatig beperken met matig rubber. Het is een beetje als Usain en zijn matties dwingen clownschoenen aan te doen voor de finale 100 meter sprint. Oké, het kan wellicht vermakelijke beelden opleveren maar na een tijdje went iedereen aan die dingen en is de aardigheid er waarschijnlijk vrij snel af.

Een groter probleem met de banden waar sowieso niemand op zat te wachten, was het oververhitten van de sloffen. Regelmatig werden coureurs de afgelopen jaren door hun teams gevraagd het even wat rustiger aan te doen of meer afstand te nemen van hun voorganger om de banden te koelen. Dat is dus precies wat je níet wil horen als coureur of zien als toeschouwer. Pirelli claimt dat dit probleem nu ook onder de knie is.

“The drivers made specific requests to us about this – because if they were following another car in the race then they would lose downforce, slide more and then overheat their tyre. Our goal is for the tyre to return to a normal condition in a very short time, which will help improve grip. In testing we have seen that this target has been reached – but it needs to be verified on the actual cars, so we will wait for the first few races.”

Dat laatste punt is wel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Tot op heden zijn de banden in het echt alleen nog getest met de ‘oude’ F1-bolides. Bij de nieuwe bolides is alles anders. Volgens Pirelli kunnen de auto’s door de extra downforce in 2017 een rondje in Barcelona bijvoorbeeld afleggen met 70 procent vol gas. Vorig jaar lag dat percentage nog op slechts 50 procent. De coureurs kunnen met de nieuwe auto’s bijvoorbeeld volle polle door bocht drie blazen, met een snelheid die ruim 30 kilometer hoger ligt ten opzichte van afgelopen jaar.

Vandaar dat Isola nog wat slagen om de arm houdt, mocht het onverhoopt toch nog misgaan.