Max Verstappen geeft gul aan gecrashte collega

Onlangs crashte de jonge coureur Billy Monger zwaar op het circuit van Donington Park tijdens een Formule 4-race. Om Monger weer op weg te helpen hebben verschillende partijen een crowdfundingpagina opgezet en die loopt werkelijk waar als een trein.

Monger moest tijdens zijn racecarrière naar verluidt hard z’n best doen om genoeg geld bij elkaar te sprokkelen voor een stoeltje bij een team. Racen is immers een dure sport, of je nou aan het WK-karting, de Clio Cup of aan een nationaal Formule-kampioenschap meedoet. Met de crowdfunding-actie hoopten zijn familie en anderen 260.000 GBP (omgerekend bijna 310.000 euro) te verzamelen, zodat Billy na een periode van herstel de draad weer op kan pakken.

De coureur verloor namelijk beide onderbenen en dus ziet het ernaar uit dat hij een ander carrièrepad zal moeten kiezen. Kennelijk wisten het verhaal en de zeer heftige beelden bij veel mensen de juiste snaar te raken, want op moment van schrijven (en met nog 118 dagen te gaan) staat de teller al op 514.519 GBP. Da’s omgerekend in euro’s ruim zes ton!

Verschillende F1-rijders hebben via twitter opgeroepen om gul te geven en Max Verstappen spande de kroon door een bedrag van maar liefst 15.000 GBP (bijna € 18.000) te doneren. Jenson Button doneerde hetzelfde bedrag en diverse coureurs en andere bekenden uit het wereldje riepen via social media op om Monger een financieel steuntje in de rug te geven.

Hartstikke mooi om te zien! We hopen van harte dat Monger het geld goed kan gebruiken en dat hij na z’n herstel weer in staat is om de dingen te doen waar hij van houdt. Alex Zanardi bewees bovendien dat een autoracecarrière ook zonder benen goed mogelijk is. De crowdfundingpagina vind je HIER.

Voor de extra feelgood hebben we hieronder nog een mooie donatie + de bijbehorende boodschap geplakt.