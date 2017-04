Max: “met een Mercedes versla ik Hamilton de moeder”

Turbotaal van de Red Bull-coureur!

In een uitgebreid interview met de Beeb windt onze Max er niet bepaald doekjes om. Op de vraag of hij Hamilton zou verslaan als ze allebei in een Mercedes rijden, antwoordt Verstappen resoluut:

“Probably I will sound really arrogant, but for sure”

Nu is het makkelijk om Verstappen af te schilderen als een arrogante poetsdoek, maar dat doen we niet. De beste man wordt een vraag gesteld en daar geeft hij eerlijk antwoord op. Best verfrissend, F1-coureurs staan immers niet bekend om hun loslippigheid want je wilt geen sponsoren op de tenen trappen.

Het gehele interview lees je bij de BBC zelf. We hebben enkele interessante zaken voor jullie eruit gepikt. Zo wordt gevraagd hoe Max toch zoveel sneller kan zijn dan de rest onder lastige weersomstandigheden:

“It’s always a bit difficult to answer to be honest. Just feeling, instinct, knowing where you have to go. You just feel your way into it.”

Over mentor/pa Jos heeft Max eveneens het nodige te zeggen:

“For sure that helped me a lot. My dad always told me you have to be as quick as you can straight away out of the box. Some people say: ‘Feel your way into it, build it up.’ No, my dad would say: ‘Straight away you have to be there.’ And I think that helps to warm up your tyres and brakes to be on it a bit more from lap one.”

Ook interessant: de Verstappen-regel die onlangs in de ban werd gedaan. Max zou té agressief zijn positie verdedigen wat de F1 ertoe noopte om te verbieden dat coureurs tijdens het remmen van hun lijn mogen afwijken. Heeft Max er last van dat zijn agressieve rijstijl nogal wat kritiek opleverde?

“No, everyone can have their own opinion. But it is very clear they [F1’s bosses] wanted the racing back. Overtaking is one thing. That is an art. But defending as well. You should be able to defend your position. That’s what I was doing. I am happy that there is a bit more freedom to it.”

Verder is Max erop gebrand om teamgenoot Ricciardo dit jaar zowel in de kwalificaties als in het WK te verslaan. Hij wijst er nog eens op dat er geen problemen zijn tussen de twee teamgenoten en dat ze veel respect hebben voor elkander.

Of Red Bull zich dit jaar nog kan mengen in de titelstrijd valt te bezien. Max heeft vertrouwen in het nieuwe chassis dat eraan komt, bovendien gaat Renault nog aan de slag met de aandrijflijn. In elk geval is Verstappen uit op het binnenhalen van zoveel mogelijk titels. Daar kunnen we ons prima in vinden!