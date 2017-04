Max pakt P1 in derde vrije training

En nu doorpakken met de kwalificatie!

Verstappen wist tijdens de eerste vrije training P3 veilig te stellen. De tweede vrije training verliep een stuk minder door een verdwaalde T-wing van Mercedes, maar vandaag is Max weer terug met een puike tijd.

Met een tijd van 1:32.194 reed de Nederlander vandaag als snelste over het circuit van Bahrein. Op P2 Hamilton met 01:32.30 en op drie Sebastian Vettel met 01:32.750. Collega Daniel Ricciardo moest het stellen met een zevende plaats. Dit keer was het de Australiƫr die de nodige tijd moest doorbrengen in de pitbox met zijn bolide.

De laatste training werd kort opgeschrikt door Haas-rijder Romain Grosjean. De Fransman maakte een fout en verloor de controle over zijn bolide. Een sleepwagen bleek echter niet nodig.

Vanmiddag om 17:00 zal de kwalificatie worden verreden. Morgen om 17:00 is de race.