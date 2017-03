Max’ teambaas: Australische GP was in veel opzichten positief voor ons

Velen zullen wellicht een tikje teleurgesteld zijn over het feit dat onze Max in Australië zo ver verwijderd was van de overwinning. Maar teambaas Christian Horner zegt dat er voor het team veel positieve puntjes zaten aan de eerste GP van het jaar.

De kille cijfers voor Red Bull Racing waren ontluisterend na het eerste Grand Prix weekend van 2017. Op zaterdag was het team dat geacht werd Mercedes het vuur dit jaar na aan de schenen te leggen ruim een seconde verwijderd van de pole position. Op zondag ging het qua snelheid ietsje beter, maar het verschil met Mercedes en Ferrari was desalniettemin zo groot dat de overwinning nooit in beeld was.

Sterker nog, ondanks dat Max in de eindfase in de buurt kwam van de vierde plaats was zelfs het podium nooit een reële mogelijkheid, tenzij de top-4 uit zou vallen. Tot overmaat van ramp kende Ricciardo ook nog eens de nodige technische problemen.

Geen heel fijn weekend dus voor het team zou je zeggen, maar Christian Horner houdt de moed erin. Hij ziet Red Bull er nog wel bovenop komen dit jaar. Een uitspraak die hij vooral baseert op de gedachte dat Red Bull volgens hem voor een ander ‘concept’ auto gekozen heeft.

“It’s still early days. The regulations are still very immature. We’ve chosen a different concept. I believe there’s really good development potential in the concept that we have.”

Daarbij herinnert Horner zich dat Red Bull de laatste jaren eigenlijk nooit heel goed is geweest in Melbourne.

“There’s a lot of positives to take out of Australia, at a track where we have not been competitive for the last couple of years. I’m sure that we can build on this over the coming races.”

Wat de voormalig F3000-coureur precies bedoelt met een ‘ander concept’, dat doet hij -uiteraard- niet uit de doeken. Wel ontkent hij dat de aanpassingen die het team moest doen aan het chassis na de wintertests op last van de FIA de grond van het probleem vormen. Sterker nog, Horner claimt tegenover Autosport dat het team toch al niet van plan was met het inmiddels verboden systeem te gaan rijden.

“The suspension system that was outlawed was something that we looked to develop over the winter. And, to be honest with you, even if we had the ability to run it, it wouldn’t earn a place on the car because of the weight involved. We are running effectively as we’ve run in previous seasons.”

Of dat echt waar is of niet dat is natuurlijk een tikje twijfelachtig in de wereld van de Formule 1. Maar goed, laten we hopen dat Red Bull’s ‘andere concept’ later dit jaar zijn vruchten nog afwerpt.