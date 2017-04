Max toont ballen, biedt excuses aan

Verstappen en Massa hadden een momentje tijdens de kwalificatie voor de GP van Bahrein. Dat verleidde Max tot een pittige uitspraak over Brazilianen, waardoor de vlam in de pan sloeg.

Gisteren nog schreven we over de opmerking die Max tegenover de internationale pers uitsprak na een momentje met Felipe Massa in de kwalificatie. De Nederlander kapte de discussie af met een ietwat onhandige “Well he’s a Brazilian – so there’s not much to discuss”.

Felipe Massa was het daar, evenals een hoop van z’n landgenoten, niet mee eens. De ervaren Williams-coureur waarschuwde Max. Later dit jaar staat immers de GP van Brazilië op het program en zoals je wellicht weet zijn fans in dat land nogal “gepassioneerd”. Zoek anders even op Youtube naar filmpjes waarin scheidsrechters bij voetbalwedstrijden worden gemolesteerd, en je snapt wat we bedoelen.

Een hoop fuzz, maar Verstappen is kennelijk tot inkeer gekomen. Op z’n Instagram liet hij de volgende boodschap achter:

I feel like I need to clarify my remarks that were made after this weekends qualifying session. Being a passionate racer, I was very disappointed with my last stint and gave an emotional reaction that was taken out of context. By no means did I mean to insult the Brazilian people who I greatly respect and are always very nice to me when I visit the country. One of the highlights of my career was last years Brazilian GP and it was extra special to do this in the country that brought us legendary drivers such as Senna, Fittipaldi and Piquet. I would like to apologize to any Brazilians that feel offended and look forward to racing in your country again.

Goed aangepakt Max!

