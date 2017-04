Max Verstappen: 2017 auto is trager dan vorig jaar

Neen. Dit is geen misplaatste 1-april grap.

Nu de eerste race van het seizoen erop zit, kunnen we al een beetje zien hoe de kaarten geschud zijn. Mercedes is wederom het snelste, Ferrari volgt in het kielzog en de Red Bulls volgen op (helaas) iets meer dan een gepaste afstand. Uiteraard niet wat we hadden gehoopt. Echter, vorig jaar begon Red Bull veel dramatischer en dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen.

Een ander dingetje waar we op hadden gehoopt, is meer actie. Meer inhaalmanoevres en meer snelheid. Dankzij de toegenomen hoeveelheid grip is inhalen bijkans onmogelijk (vraag maar aan Lewis Hamilton). Maar zijn de auto’s nu ook daadwerkelijk sneller? Want dat was toch de belofte?

Volgens Ons Max valt dat nogal mee, helaas. In Australië stelde de toegenomen snelheid zelfs een beetje teleur. De 5 seconden winst werd namelijk behaald tijdens tests in Spanje, op het circuit van Barcelona. Verstappen is van mening dat het afhangt van de situatie en dat de nieuwe auto’s soms zelfs langzamer zullen zijn.

“Het gaat afhangen van het circuit. Ik denk dat die 5 seconden per ronde op Barcelona nog altijd goed mogelijk is, omdat het op die baan voornamelijk om de downforce gaat. Op de andere banen waar downforce minder van belang is, zal het verschil kleiner zijn, zoals op Monza. Waarschijnlijk zijn we daar langzamer dan vorig jaar. Het effect van de nieuwe banden en aerodyanmica zal sterk per circuit afhangen.”

De nieuwe auto’s zijn wel leuker om te rijden. “Ze zijn meer fun, vooral tijdens qualifying, wanneer er weinig brandstof in zit. De nieuwe auto’s zijn stabieler in snelle bochten.” Het is wel dat je goed moet opletten: “wanneer je over de grens gaat is het moeilijker de auto te houden, vanwege de bredere banden. Dat is het enige. Wanneer je de auto gewoon op de baan houdt is het een veel leukere auto dan vorig jaar.”

Klinkt allemaal aannemelijk. Max Verstappen wordt 9 April waarschijnlijk vijfde of zesde tijdens de Shanghai Grand Prix in China. (via: ESPN)