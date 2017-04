Max Verstappen: eerste ronde was net een computerspel

Hij flikt het gewoon weer! Je zou bijna gaan denken dat die jongen talent heeft...

We wisten al een tijdje dat de kans op een bakje water tijdens de Grand Prix van vandaag behoorlijk groot was. Tenminste, reeds enkele dagen voor de race werd dit voor de raceliefhebber prettige bericht al flink gehyped door verschillende media en wellicht misschien ook wel door de paarse broeken van de F1 zelf.

Regen staat immers gelijk aan spektakel, vooral als er een Verstappen meedoet aan de race. Pa Jos ging vaak al lekker in het natte, zoals bijvoorbeeld tijdens die ene race in Maleisië aan het begin van dit millennium. Max lijkt over nog een extra dosis van dit talent te beschikken, want hij gaat áltijd snoeihard in de regen. Tot op heden was het beste voorbeeld hiervan de race in Brazilië van vorig jaar.

Voor de race waren vele ogen dan ook gericht op Max. Velen merkten hem zelfs aan als favoriet voor de zege. Maar Max zelf probeerde afgelopen week de verwachtingen wat te temperen. Zelfs al het regent moest de RB13 volgens hem niet opeens geacht worden wonderen te kunnen verrichten.

Na de mislukte kwalificatie van gisteren, was zo’n wonder echter wel een beetje nodig. Slechts een keer eerder startte een coureur in China buiten de top-10 om alsnog op het podium te eindigen. Destijds was dat Mark Webber, die in 2011 derde werd vanaf plaats 18. Hij deed dat echter wel in een auto die dat jaar goed genoeg was voor het kampioenschap.

In tegenstelling tot andere keren dat ons regen beloofd was, bleef de regen dit keer niet uit op de racedag. Voordat de race van start ging kwam er een fris bakje water over het circuit heen. Wat vervolgens gebeurde was in principe verrassend, maar inmiddels haast voorspelbaar geworden. Max startte vanaf P16, maar kwam na één rondje al door op P7. Max zegt zelf dat het voelde als een computerspelletje:

“Volgens mij heb ik in de eerste ronde negen auto’s ingehaald. Het voelde min of meer als een computerspelletje.”

Na de race die Max nipt voor zijn teamgenoot beëindigde op de derde plaats werd de Nederlander weer uitgeroepen tot ‘Driver of the Day’. Het is voor Max de negende keer dat dit gebeurt sinds de introductie van deze verkiezing begin vorig jaar. Daarmee is Max de recordhouder. We hopen dat ‘ie snel zijn tiende binnensleept!