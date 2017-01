Max Verstappen gaat in 2017 op pad zonder haaienvin

Mocht Max trek hebben in een haaienvin dit jaar heeft hij slechts twee opties. De eerste is een blikje soep open trekken. De tweede is zijn hand op zijn voorhoofd plaatsen in het zwembad om een haai na te bootsen. In de F1 auto stappen zit er niet bij, daar het gerucht gaat dat Max' RB13 een van de weinige auto's in het veld zal zijn zónder 'haaienvin'.

Ooit werd Jos Verstappen de comeback kid van de F1 genoemd, maar volgend jaar maakt iets totaal anders volgens Formula1.com een terugkeer in de F1. Na enkele jaren van afwezigheid keert volgens de welingelichte bron de haaienvin namelijk weer terug op de auto’s. Wat was het eigenlijk ook alweer, deze haaienvin? Wel, het ding waar de gele pijlen op het plaatje hieronder naar wijzen.

De haaienvin werd geïntroduceerd in 2008 door Red Bull Racing op de RB4. Hierboven zie je David Coulthard in actie in die auto. Het nut van de vin is om met name in bochten de turbulente lucht die van de voorwielen en voorwielophanging afkomt weg te leiden van de achtervleugel. Al die aero-poespas werkt namelijk het beste met ‘schone’ lucht.

Voor het seizoen in 2010 gebruikte McLaren vervolgens de structuur die er toch al was om met de ingenieuze F Duct op de proppen te komen. Deze gebruikte een windkanaal dat door de vin heenliep richting de achtevleugel die de coureurs konden ‘bedienen’ door met hun knie een ventilatieschacht te blokkeren. Het systeem kon volgens de FIA net door de vleugel beugel omdat de knie van de coureur niet beschouwd werd als een bewegend aerodynamisch onderdeel.

Na het seizoen van 2010 werd de F Duct echter alsnog verboten en kregen we de beweegbare achtervleugel. Met deze ingrijpende verandering verdween de haaienvin ook uit het veld. Mede gezien het feit dat de achtervleugels inmiddels minder breed waren en hoger stonden dan voorheen, leverde die kennelijk niet meer voldoende voordeel op.

Echter, voor volgend jaar gaan de regels op de schop en worden de vleugels weer breder en bovendien lager geplaatst. Van 950 mm hoog en 750 mm breed gaat de achtervleugel naar 800 mm hoog en 950 mm breed. Daardoor zit de vleugel weer wat meer in de turbulentie die van de voorkant afkomt en dus stoffen veel teams de haaienvin weer af. Maar juist het team dat de vin in 2008 invoerde denkt dat ze ‘m nu niet nodig hebben.

Al jaren rijdt Red Bull Racing namelijk rond met een ‘naar voren hellende auto’. Bekijk moderne RB’s van de zijkant en je ziet dat de neus veel lager ligt dan de achterkant. Het is een van de belangrijke pijlers onder het superieure aerodynamische concept van meesterbrein Newey. Je zou tegen de andere teams zeggen ‘kopieer het even’, maar dat is kennelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe dan ook denkt Red Bull dat ze door dit concept minder last hebben van de turbulente lucht die van de voorzijde afkomt, omdat die lucht alsnog onder de achtervleugel door piept.



Bedankt Hans voor de tip!