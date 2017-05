Max Verstappen gaat niet naar Ferrari

Slecht nieuws voor iedereen die Max graag in een rode overall gezien had volgend jaar.

Het F1 silly season draait dit jaar op volle toeren. Dit weekend staat pas de vijfde race van het seizoen op de rol, maar naast de baan wordt nu al volop gespeculeerd over wie volgend jaar precies waar rijdt. De afgelopen jaren was er juist ontzettend weinig speculaas op dit vlak. De topteams leken immers ontzettend lang vast te houden aan de rijders die ze al hadden. Dat betekent automatisch dat er achter in het veld ook minder verschuivingen zijn.

Het plotselinge vertrek van Rosberg lijkt mensen wakker geschud te hebben. Misschien is een beetje verandering zo slecht nog niet. Koppel dat aan het feit dat de contracten van verschillende toppers aan het eind van dit seizoen dan wel volgend seizoen aflopen en je hebt een prima voedingsbodem voor de nodige gedachte-experimenten.

De grootste vragen zingen rondom de rijdersbezetting bij Ferrari. Volgens sommigen is een zitje bij het F1-team van dit merk veroveren sowieso de hoogste eer die je kan behalen als coureur. Nu de Italianen ook weer eens goed presteren op de baan, is de aantrekkingskracht natuurlijk nog groter. De afgelopen jaren hield Ferrari oude veteraan Kimi Raikkonen telkens de hand boven het hoofd, maar de vraag is of dat nog een keer gebeurt. Head-honcho Sergio Marchionne uitte eerder dit seizoen openlijk kritiek op de prestaties en instelling van de Fin.

Gisteren werd bekend dat ook de invulling van het andere zitje niet zo zeker is als we misschien gedacht hadden. Vettel zou namelijk al zover zijn dat hij een pre-contract met Mercedes heeft getekend. Mocht hij dit jaar flink wat races winnen en misschien wel kampioen worden, lijkt ons de kans klein dat hij daadwerkelijk vertrekt bij de Italianen, maar toch.

Vrijkomende zitjes betekent dat er poppetjes gezocht moeten worden om ze in te vullen. Dan kom je al snel uit bij de coureurs die door iedereen hoog aangeslagen worden, maar momenteel in een team zitten dat niet wint. Juist ja, we hebben het over Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Vooral die laatste wordt ernstig in verband gebracht met een rood zitje. In Maranello gaan ze nou eenmaal graag voor ervaren rotten. Maar ook Max zou een goede optie kunnen zijn voor het team. Ze kunnen nog jaren vooruit met onze landgenoot. Daarbij, waarom zou je er niet voor kiezen als hij dit jaar Ricciardo weer goed partij biedt of zelfs verslaat?

Helmut Marko doet er echter alles aan om de geruchten dat zijn pupil zou kunnen vertrekken bij Red Bull de kop in te drukken. Onlangs suggereerde Johnny Herbert bij Sky Sports F1 dat Max een prestatieclausule in zijn contract zou hebben, waardoor Max onder zijn contract uitkan als Red Bull’s auto zuigt. Naar verluidt goldt dat ook voor Vettel in het laatste seizoen dat de Duitser voor RBR reed. Seb eindigde dat jaar als vijfde in de eindrangschikking, achter de twee Mercedes-coureurs, teamgenoot Ricciardo én Valtteri Bottas in de Williams.

In het magazine van Autobild zegt Marko echter dat Max níet zo’n clausule in zijn contract heeft staan, dus als Red Bull hem wil houden dan doen ze dat gewoon, aldus de Oostenrijker. Dat Red Bull Max wil houden is wel duidelijk. Overigens had/heeft de voor Toro Rosso rijdende Carlos Sainz naar verluidt wél een dergelijke clausule in zijn contract staan. Desalniettemin kon Red Bull een overgang van de Spanjaard naar Renault vermijden, omdat Renault niet aantoonbaar een stap omhoog was.

De enige mogelijkheid die er natuurlijk altijd overblijft voor Max om alsnog een transfer af te dwingen lijkt hiermee dat Max zich onmogelijk maakt binnen het team een joekel van een zak geld op tafel leggen. Of liever gezegd, om dat te laten doen door het team dat hem wil hebben, zoals bijvoorbeeld Ferrari. Red Bull lijkt echter een overduidelijke intentie te hebben om Max hoe dan ook niet te laten gaan. Max kan de cursus Italiaans waarschijnlijk dus nog even uitstellen.

Side note voor de echte rabiate Max-volgers: morgen schuift de Nederlander aan voor de persconferentie voorafgaand aan de race in Spanje, waar hij vorig jaar een degelijk resultaat neerzette.