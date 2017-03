Max Verstappen heeft Sportman van het Jaar trofee niet opgehaald

Lekker belangrijk dat beeldje...

Heet nieuws: Max Verstappen heeft de Jaap iyo Eden trofee die hij won toen hij uitgeroepen werd tot sportman van het jaar nog steeds niet opgehaald. Het is inmiddels alweer zo’n drie maanden geleden dat Max de titel won, maar de trofee staat nog steeds bij Jan Lammers thuis.

Dit bleek naar aanleiding van een reporter van het AD die Max vroeg of hij de trofee inmiddels een mooie plaats gegeven heeft in zijn huis. Max antwoordde daarop dat hij niet eens wist of hij het beeldje al had opgehaald. Maar dat was natuurlijk een elegante manier om te zeggen dat dat niet het geval is. Uit een sterk staaltje onderzoeksjournalistiek bleek dan ook al snel dat het beeld inderdaad nog bij Jantje staat, die het beeld voor Max in ontvangst nam.

Max’ grootste fan grapt dat de trofee inmiddels niet bij hem op de vensterbank staat, maar dat het ding gewoon nog niet opgehaald is. Binnenkort komt het management van Max een keer langs om het kleinood op te halen. Jan begrijpt het allemaal ook wel: Max heeft immers momenteel andere belangrijke dingen aan zijn hoofd.

Eerder gaf Max zelf trouwens ook al aan dat hij de titel Sportman van het Jaar niet zo nodig hoefde te hebben. Dat is één ding, maar de trofee vervolgens niet ophalen is nog weer een stapje verder. Persoonlijk vind ik het wel een toffe actie van Max, maar reken maar dat de goegemeente met hun gouden enveloppen dit hem niet onverdeeld in dank afneemt.