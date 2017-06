Max Verstappen: ik ben de beste Verstappen

Die kunnen alle andere Verstappen's in hun zak steken.

Om eerlijk te zijn refereerde Max alleen aan zijn vader Jos met deze uitspraak, maar toch. Tegenwoordig is alles wat Max doet niet zozeer winnen, maar wel interviews geven. Niet dat we dit Max kwalijk nemen. Winnen kan gewoon even niet met de relatief trage RB13, maar desalniettemin willen we nog steeds alles van hem weten inclusief zijn pincode. Onlangs babbelde Max wat met crash.net en daar kwamen toch weer enkele interessante zaken in naar voren.

De website vroeg Max bijvoorbeeld wie de snelste Verstappen is, waarop Max antwoordde:

“Ik zou denk ik zeggen ‘ik’. Mijn pa zou dat trouwens ook zeggen. Hij heeft altijd geprobeerd om mij beter te maken dan zichzelf. Ik ben als het ware Verstappen twéé-punt-nul.”

Op de vervolgvraag of Max ook nog wel eens een robbertje vecht met zijn ouders op de baan zegt Max:

“Vorig jaar hebben we nog wat geboenderd in huurkarts, samen met mijn vader, moeder, zusje en nog wat vrienden. En ik moet zeggen, mijn vader is nog steeds behoorlijk snel! Als je zou corrigeren voor de gewichtsfactor zitten we stiekem best dicht bij elkaar qua laptime. Mijn moeder was ook niet slecht. Ze is gestopt met racen toen ze 24 was volgens mij, dus ze heeft al lang niet meer competitief geracet. We deden het maar gewoon voor de lol, maar iedereen zat zo’n beetje binnen één tot anderhalve seconde van elkaar af.”

Max werd ook nog gevraagd naar zijn eerste race ooit.

“Het was op de kartbaan van Emmen, een vrij kleine baan. Het weekend verliep heel goed voor me. Ik scoorde de pole position en won beide races. Mijn vader fungeerde als mijn monteur en hij was ontzettend nerveus omdat het mijn eerste race was en dus alles nieuw voor me was. Maar het werd dus een geweldig weekend.”

Tenslotte moet er in elk interview natuurlijk ook nog ruimte zijn voor een komische noot. Daarom wordt Max gevraagd naar de slechtste grap die hij kent. Zoals alle personen met humor kent Max echter geen moppen. Daarom is dit het beste waar hij mee op de proppen kan komen:

“Ik vind die grap dat je naar iemand shirt wijst om te zeggen dat er iets opzit en vervolgens hun gezicht aantikt wel geinig. Of al je een ijsje hebt vragen of iemand de geur kan ruiken en het ding dan in hun gezicht duwen.”

