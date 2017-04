Max Verstappen: ik heb geen trek in andere raceklassen

Die Formel 1 oder nichts!

De beslissing van Fernando Alonso om dit jaar mee te doen aan de Indianapolis 500 heeft nogal wat teweeg gebracht in de F1-paddock. Ten eerste mist de Spanjaard door zijn deelname aan de Amerikaanse klassieker de GP van Monaco. Ten tweede is het tegenwoordig hoogst ongebruikelijk dat actieve F1-coureurs ook in actie komen in andere raceklassen. Zo’n beetje iedere coureur wordt gevraagd naar wat hij vindt van de move én of het voor hem ook een optie zou zijn.

Nico Hulkenberg bijvoorbeeld, die zelf twee jaar geleden tijdens het F1-seizoen de stoute schoenen aantrok en winnaar werd van de 24 uur van Le Mans, gaf aan dat hij er nooit voor zou kiezen de GP van Monaco te missen. De race in het prinsdom is volgens hem de beste van het jaar en daarbij is de Indy 500 wat hem betreft te gevaarlijk. Dat is overigens een opmerking die je vaker hoort over het racen op ovals. De tragische ongevallen van onder andere Den Wheldon en Justin Wilson zitten bij velen nog vers in het geheugen.

LH44 daarentegen kon natuurlijk niet achterblijven nadat zijn voormalig teamgenoot bekend maakte meer swek te hebben dan hij. Hij counterde meteen door te stellen dat hij nog wel een keer mee zou willen doen aan een MotoGP-race. Want op twee wielen racen is het enige wat nog spannender is dan met circa 380 kilometer per uur over een oval te razen. Ja, ja, oké, ik hoor het je denken: behalve Doutzen Kroes die reclame maakt voor honing inderdaad.

Maar, wat vind onze held eigenlijk van de extracurriculaire activiteiten van Alonso? Wel, Max geeft aan dat hij de move wel dapper vindt en ook wel begrijpt, gezien het feit dat Alonso in de F1 dit jaar toch niet veel om voor te vechten heeft. In Indianapolis kan hij daarentegen misschien wel winnen. Zelf ziet hij het echter niet zitten om een dergelijke zijdelingse stap te maken. Ten eerste omdat hij nog veel om voor te vechten heeft en ten tweede omdat F1 volgens Max toch de hoogste klasse is.

Ook na zijn F1-carrière ziet de Nederlander het niet zo zitten om tot op hoge leeftijd in actie te komen in allerlei andere klassen. Hij gaat dan liever iets anders doen, zo schat hij nu in. Desalniettemin zal hij de prestaties van Alonso met een schuin oog in de gaten houden: