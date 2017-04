Max Verstappen: ik kan wel lachen om de media-aandacht

Max zegt dat hij weleens een beetje moe wordt van de aandacht die de media heeft voor alles wat speelt rondom zijn persoon. Maar, gelukkig kan de snelheidsduivel er soms ook wel een beetje mee lachen.

De afgelopen dagen stonden Max en zijn familie weer enorm in de aandacht omdat pa Jos een paar klappen kreeg. Omdat alles rondom de familie Verstappen tegenwoordig heet nieuws is, werden de gevolgen van het akkefietje breed uitgemeten in de media. Ook wij konden het voorval natuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan (rijtest). Maar zoals je van ons gewend bent, behandelden we de kwestie natuurlijk wél met de nodige nuance.

Onze raceheld zelf kan immers helemaal niks doen aan de hele kwestie en is zodoende misschien wel het grootste slachtoffer van het gedoe. Uiteraard worden hem veel vragen gesteld over het issue, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. In een interview met Motorsport geeft Max aan dat hem dit wel eens de keel uithangt.

“Het is niet zozeer dat ik me eraan stoor, maar het gaat gewoon nergens over. Blijkbaar heb ik elke twee, drie weken, of elke maand, weer een nieuwe vriendin, wat totaal nergens op slaat. Dan ga je met iemand uit eten en dan denken ze gelijk dat ze je vriendin is. Er wordt in Nederland gewoon overal heel erg de nadruk op gelegd, terwijl ik zoiets heb van: ‘Laat me toch lekker met rust en laat me concentreren op wat ik moet doen’. En dat is racen.”

We kunnen ons daar wel wat bij voorstellen. Aan de andere kant: is het nog wel zo dat de core business van sportidolen tegenwoordig hun sport is? Tegenwoordig zien we steeds vaker dat sportmensen de facto ‘Kardashians’ worden. Hun inkomsten (en dus professionele leven) houden niet meer zozeer verband met de skills die ze hebben, maar veel meer met hun niveau van bekendheid en met hun imago. Engelstalige bekendheden betitelen dit fenomeen regelmatig op tenenkrommende wijze met de term ‘my brand’. Bij sommigen ontstaat dit gegeven misschien tegen wil en dank, anderen omarmen het juist volledig.

Neem bijvoorbeeld Jon Olsson. Hoeveel van de mensen die deze ski-koning kennen hebben ‘m ooit ook maar één meter zien skiën? De kans is waarschijnlijk een stuk groter dat je een van zijn vlogs gezien hebt op Youtube. Een ander voorbeeld is Tim Tebow. Bij hem is de verhouding tussen skills/beroemdheid zelfs zover verplaatst naar beroemdheid dat een professioneel sportteam hem betaalt om te sporten terwijl hij niks kan. Als Europeaan heb je wellicht nog nooit van de beste man gehoord, maar het is een household name in ‘Murica.

De voormalig American Football-held presteerde op een gegeven moment niks meer in de National Football League (NFL). Inmiddels staat hij onder contract (als speler) van een honkbalclub genaamd de New York Mets. De man slaat geen deuk in een pakje boter, maar de club verkoopt wel veel shirts met zijn naam erop en boort een nieuwe schare fans aan. Sport is entertainment, zullen we maar zeggen.

Hierdoor ontstaat het aloude spanningsveld tussen het zijn van ‘publiek bezit’ en het recht om bepaalde dingen privé te houden. Sponsoren (en dus zelfs teams tegenwoordig) geven je een bak geld mee. Niet per se omdat je ergens goed in bent, want dat lijkt steeds meer bijzaak te worden. Maar juist dat iedereen continu alles van je wil weten is interessant voor geldschieters. We kunnen nu al met vrij grote zekerheid zeggen dat Max zelf daar honderden miljoenen mee gaat verdienen in zijn carrière.

Hoe ver het delen van de privé-beslommeringen gaat heeft Max zelf deels in de hand. Maar -terecht of niet- de vragen over allerlei randzaken in zijn leven zullen blijven komen en soms van bedenkelijk niveau zijn. Het is nou eenmaal deel geworden van het leven van zo’n bekend figuur. Hoewel pa Jos enige tijd geleden al aangaf dat Max iets meer met rust gehouden zou moeten worden, kan Max de aandacht voorlopig echter goed het hoofd bieden.

“Ik vind het eigenlijk allemaal wel om te lachen, want het slaat natuurlijk vaak nergens op.”

Waarvan akte.