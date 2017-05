Max Verstappen vindt dat andere weggebruikers zuigen

Vooral die types die denken dat ze alles kunnen stoten Max tegen de borst.

Max is zelf nog geen kampioen, maar doet de scherpe uitspraken desondanks in het ANWB-blad voor vitale vijftigers met matchende windbreakers. Volgens de jonge coureur zit zo’n 90 procent van alle weggebruikers op zijn telefoon. Die schatting ligt iets hoger dan de cijfers die de meeste onderzoeken geven over het gebruik van telefoons achter het stuur. Maar na enkele jaren @lincoln’s reacties te hebben gelezen ben ik eerder geneigd Max te geloven dan een stel gesubsidieerde onderzoeks-pipo’s.

“Meer dan negentig procent van de automobilisten zit op zijn telefoon. En als je toch even dat appje beantwoordt, ben je afgeleid en zie je die remmende auto niet.”

Zelf hoort Max naar eigen zeggen uiteraard bij die andere tien procent. Hoewel dat gezien de volgende quote afhangt van wat je precies verstaat onder je telefoon gebruiken achter het stuur.

“Ik heb mijn smartphone altijd op de middenconsole liggen en ik heb hem zo ingesteld, dat ik elk berichtje meteen op het scherm kan lezen. Zo hoef ik dus maar even opzij te kijken of het urgent is. Meestal niet natuurlijk, maar is dat wel zo, dan zet ik de auto aan de kant en pak in mijn telefoon.”

Even kijken of het urgent is kan immers ook al voldoende zijn om je rempunt te missen. Voor jonge racers rijders heeft Max ook nog wat goede raad in petto:

“Vooral niet denken dat je alles kan. Die types zitten er wel tussen. En eerlijk gezegd, zo ben ik ook een beetje, maar zeker niet op de openbare weg. Je moet als jonge bestuurder niet te optimistisch zijn en denken dat je gelijk goed kan rijden of scheuren.”

Waarvan akte.