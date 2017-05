Max Verstappen is dit weekend voor Feyenoord

Nietsssss, is sterker dan Max' aversie jegens Ajax.

En dat terwijl de Amsterdammers gisteren nog wel de finale van de Europa League bereikten in een van de eerste interessante voetbalwedstrijden sinds de finale van de Champions League in 2005. Maar goed, Max is eigenlijk voor PSV (uiteraard) en zat laatst dan ook op de tribune bij PSV-Ajax. Die wedstrijd mondde uit op een glorieuze, doch holle overwinning voor de landskampioen van vorig jaar. Zelf schoten de Eindhovenaren er weinig mee op. Achteraf bezien bezegelde de overwinning vooral het landskampioenschap van Feyenoord.

Tenminste…mits Feyenoord het dit weekend wél af kan maken en de ‘Hamilton-2007’ niet volbrengt na de nederlaag van afgelopen weekend. De Britse coureur stond in zijn debuutseizoen met nog twee races te gaan dik eerste in het WK, maar verzoop alsnog onder de druk. In Shanghai glibberde hij in gewonnen positie de grindbak naast de pitstraat in: zero points. In Brazilië werd hij na een rommelige race slechts zevende. Destijds was dat goed voor twee puntjes, maar omdat Kimi de laatste twee races won en daarmee 18 punten goedmaakte, verschalkte de Fin de Brit met een verschil van één punt in de eindrangschikking.

Max zou het jammer vinden als Feyenoord het kampioenschap alsnog laat liggen, zo zegt hij tegen de Telegraaf:

“PSV is mijn club en als ik het zo inschat dan is de rivaliteit tussen PSV en Ajax toch groter dan die tussen PSV en Feyenoord. Dus kies ik voor Feyenoord.”

Waarvan akte.