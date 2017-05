Max Verstappen maakt zich niet druk om kwalificatieduel

Max maakt veel indruk in de F1, maar een relatieve zwakte lijkt nog altijd zijn snelheid in de kwalificaties te zijn. Teamgenoot Ricciardo staat ook dit jaar weer met 3-1 voor. Max maakt zich echter niet druk.

Max bekritiseren op zijn kwalificaties zou je wellicht kunnen beschouwen als mierenneuken. De punten worden immers verdeeld in de races en daarin doet Max vrijwel altijd puik werk. Toch is kwalificatiesnelheid belangrijk, vooral als je veel titels binnen wil slepen.

De makkelijkste titels haal je namelijk als je team de beste auto van het veld heeft gebouwd. In dat geval hoef je doorgaans alleen nog even de pole te pakken en de race is al bijna in de tas. Bij de meeste teams geldt immers dat de coureur met de beste positie op de baan ook de beste strategie krijgt voor de race. Zelden geeft een team de rijder in tweede positie bijvoorbeeld de kans om voor een ‘undercut’ te gaan ten opzichte van zijn teamgenoot. De overwinning halen wordt daardoor relatief simpel. De enige racecraft die je er voor nodig hebt is je teamgenoot een beetje afblokken.

Hoewel Max beschikt over een overdaad aan racecraft, lijkt zijn kwalificatie-snelheid nog altijd een tikje achter te blijven. Kwalificeren en racen zijn toch nét wat andere disciplines. Sommige coureurs kunnen beide goed, sommigen zijn betere racers dan kwalificeerders en vice versa. Jarno Trulli was in het verleden bijvoorbeeld een heus kwalificatiebeest, maar kon dat niet altijd vertalen naar de races. Voor Kimi Raikkonen geldt het tegenovergestelde.

In Max’ eerste twee seizoenen verloor hij twee keer het kwalificatieduel. Daarbij moeten we aantekenen dat als we de vier races die Max vorig jaar nog teamgenoot was van Sainz meetellen, hij de Spanjaard wel met de kleinst mogelijke marge heeft verslagen gedurende de tijd dat de twee teamgenoten waren. Ten opzichte van Ricciardo waren de cijfers minder gelijkwaardig: het werd 11-6 in het voordeel van de Ozzie. Oké, Max moest even wennen aan de nieuwe auto en kwam naarmate het jaar vorderde dichterbij, maar toch.

Ook dit jaar staat Ricciardo alweer met 3-1 voor. Maar Max geeft GPUpdate te kennen dat hij zich geen zorgen maakt over zijn kwali-pace:

“Of mijn races in verhouding beter zijn dan mijn kwalificaties? Nee, ik denk gewoon dat het dit seizoen nog niet helemaal mee gezeten heeft in de kwalificaties. Je kent het verhaal wat er gebeurde in Bahrein, dan ben je sowieso klaar voordat je kan beginnen.”

Pech heeft inderdaad een rol gespeeld bij beide Red Bull coureurs in de kwalificaties tot nu toe. In Australië hing Ricciardo zijn RB13 in de muur. In China kende Max technische problemen. Max herinnert ons er graag aan dat in Bahrein Massa in de weg reed, soit. In Sochi zagen we echter weer het beeld dat we al zo vaak zagen: Max sneller dan Ricciardo in de sessies richting Q3, Ricciardo sneller dan Max in Q3.

Hoe dan ook zal het kwalificatieduel een punt van aandacht blijven voor alle toeschouwers, maar ook voor de belangrijke poppetjes aan de pitmuur. Winst of verlies kan je zomaar een zitje bij Ferrari opleveren. In de laatste vrije training was Max vanochtend wéér sneller dan Ricciardo. Eens kijken of hij dat vanmiddag wel kan converteren naar een glorieuze overwinning tegen de Ozzie als het er om spant.