Max Verstappen: mijn vader is mijn grootste criticaster

In de aanloop naar de Grand Prix van zondag doet Max een boekje open over hoe hij omgaat met kritiek.

Het zou je wellicht ontgaan kunnen zijn, maar na de Junkyard Race van afgelopen vrijdag staat zondag de tweede belangrijke race van het jaar op de kalender. Ruim een miljoen Nederlanders zullen weer aan de buis gekluisterd zijn om te kijken naar Max.

Inmiddels zijn het echter al lang niet meer alleen ‘wij’ die alles van Max willen weten. Zoals Red Bull teambaas Christian Horner het al een beetje klinisch uit heeft gedrukt: Max is op dit moment het meest waardevolle bezit van de Formule 1. Kwaliteitspublicatie The Guardian slaagde erin Max te strikken voor een interview.

Het grootste deel van het artikel is een terugblik op Max’ carrière tot nu toe. Toch wordt Max nog een opvallende quote ontlokt, wanneer hem de vraag wordt gesteld hoe hij omgaat met de kritiek als de dingen even niet goed gaan. Hoe blijft hij bijvoorbeeld zo koeltjes na incidenten zoals in de race in België vorig jaar? Max zegt hierover:

“The biggest critic I have in my life is my dad so everything else is just a breeze; it doesn’t really matter to me. As a driver it is important to focus on yourself and believe in yourself and there shouldn’t be a reason why, when you are in F1 and there is more attention, you change your approach.”