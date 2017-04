Max Verstappen na acht rondes in Shanghai al derde!

HEET NIEUWS!

In Shanghai is het weliswaar niet heel warm, maar Max doet zijn best om de zaak wat op te warmen. Op een natte baan reed de Nederlander vanaf achter op de grid al binnen drie rondjes rond op de vijfde plaats. Inmiddels is hij al derde tweede.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren als 19de, maar won twee plaatsen doordat Grosjean en Palmer een straf kregen vanwege te hard rijden onder geel. Vanochtend kwam daar nog een plaats bij omdat Antonio Giovinazzi zijn versnellingsbak moest wisselen na zijn crash op het rechte stuk.

Het was nog niet het einde van de ellende voor Giovinazzi dit weekend, want zojuist stuiterde hij weer de baan af. Daardoor reed het veld even achter de Safety Car rond. Desalniettemin slaagden Sainz en Bottas erin alsnog te spinnen. Dankzij de spin van Bottas schoof Max op naar P4, wat P3 werd nadat hij Kimi pakte direct nadat de SC de baan afging. Kort hierna stak Max ook teamgenoot Ricciardo voorbij die wederom niet zo hard lijkt te kunnen gaan als Max in de regen. Eens kijken wat MV33 hierna nog kan doen, op een snel opdrogende baan.